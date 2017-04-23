Psv - Ajax Maçında Siyah Duman!

PSV Eindhoven - Ajax maçında tribünde ilginç bir görüntü yaşandı.

PSV Eindhoven - Ajax maçında tribünde ilginç bir görüntü yaşandı.

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