Psikososyal Derneğinden Vali Pekmez'e Ziyaret

Psikososyal Derneği Başkanı Hasan İnce ve beraberindeki üyeler, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.



Dernek Başkanı ve Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Psikoloğu Hasan İnce, dernek üyeleriyle Vali Pekmez'i ziyaret ederek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Dernek olarak psikoloji ve sosyal konularda eğitim programları düzenlemek istediklerini belirten İnce, ruh sağlığına yönelik projelerle sorunlu bireylerin tedaviye yönlendirme ve süreçte destekleyici hizmetler vermeyi amaçladıklarını kaydetti.



Vali Pekmez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.