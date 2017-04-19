Psikolojik Tedavi Gördüğü Hastaneden Taburcu Oldu, Trenin Önüne Atlayıp İntihar Etti

MERSİN'de psikolojik tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan 48 yaşındaki Ekrem Çeliktaş, trenin önüne atlayarak intihar etti.



Olay, merkez Akdeniz İlçesi Siteler Mahallesi'ndeki Turgut Özal Köprüsü altında meydana geldi. Toros Devlet Hastanesi'nde psikolojik tedavi gören Ekrem Çeliktaş, bugün sabah taburcu edildi. Hastaneden çıkan Çeliktaş, iddiaya göre Turgut Özal Köprüsü'nde Mersin- Adana seferini yapan yolcu treninin önüne atladı. Trenin altında 350 metre sürüklenen Çeliktaş olay yerinde öldü. Çeliktaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Mersin