Psikolojik Rahatsızlığı Olan Şahıs İntihar Etti

Adıyaman'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 9'uncu kattan atlayarak intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Esentepe'de ki konutların 9'uncu katından H.D (19) isimli şahıs kendisini aşağı bıraktı. Balkondan atlayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen görevlilerin yaptıkları inceleme sonrasında şahsın cenazesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Şahsın yakınları hastane morgunun önünde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN