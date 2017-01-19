Psikologdan Bylock Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda üç kişi gözaltına alındı.



İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından üç eve operasyonlar düzenlendi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan öğretmenlikten ihraç edilen M.U., Bursa AFAD'dan ihraç edilen eski çalışan R.B. ve İnegöl Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli Psikolog S.G. gözaltına alındı. Psikolog S.G.'nin bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - BURSA