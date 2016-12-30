Psiko-Art yaratıcı Sanat Etkinlikleri, İlhamevi Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.



"Psiko-Art atölyelerimiz, sanatın streslerden arındıcı ve gevşetici yönünü keşfettiğimiz keyifli bir süreçtir. Renklerin ahengini boyalarımız ile özgürce keşfederek, müziğin eşsiz uyumu ile ruhumuzu arındırıyoruz. Resim sanatının psikolojik yönünü de kullandığımız atölyemiz 7'den 70'e herkes için uygundur. İlhamevi ile eğitim sonunda hayata karşı pozitif bir bakış açısı ve yepyeni bir hobi kazanmış olacaksınız."