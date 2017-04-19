Psg Son Dakikada Kazandı

Fransa Ligue 1'de erteleme maçında PSG deplasmanda Metz'i son dakikada gelen golle 3-2 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'de erteleme maçında PSG deplasmanda Metz'i son dakikada gelen golle 3-2 mağlup etti.

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