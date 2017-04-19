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Psg Son Dakikada Kazandı
Fransa Ligue 1'de erteleme maçında PSG deplasmanda Metz'i son dakikada gelen golle 3-2 mağlup etti.
19 Nisan 2017 Çarşamba 17:29
Fransa
Ligue 1'de erteleme maçında PSG deplasmanda Metz'i son dakikada gelen golle 3-2 mağlup etti.
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