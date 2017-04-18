Psg Son Dakikada Güldü

31.haftanın erteleme maçında Metz karşısında rahat bir ilk yarı oynayan PSG, Cavani ve Matuidi ile 2-0'ı buldu: Ancak 2. yarıda kontrolü eline alan ev sahibi ekip, Jouffre'nin frikiği ve Osmanlıspor'dan kiralanan Diabate'nin golleriyle 87. dakikada beraberliği buldu. Jouffre'nin yine frikikten bir topunun direkten dönmesinin ardından maçın böyle biteceği düşünülüyordu ki Matuidi kafa ile golü buldu ve PSG maçı 3-2 kazanmayı başardı.



Paris Saint Germain böylece maç fazlasıyla lider Monaco'yu yakaladı ve şampiyonluk yarışına devam etti.