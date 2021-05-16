PSG - Reims Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Sezonun sondan 2. maçları bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi PSG - Reims maçıdır. Peki PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?