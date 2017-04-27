Psg, Kupada Finale Kaldı

Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'yu 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek finale yükseldi.



Ligde şampiyonluk mücadelesi veren PSG ile Monaco, Parc des Princes'te oynanan Fransa Kupası yarı final maçında karşılaştı.



Baştan sona üstün bir oyun sergileyen PSG, 26. dakikada Julian Draxler, 31. dakikada Edinson Cavani, 50. dakikada kendi kalesine Safwan Mbae, 52. dakikada Blaise Matuidi ve 90. dakikada Marquinhos'un golleriyle maçtan 5-0 galip ayrılarak finalde Angers'nin rakibi oldu.



PSG ile Angers arasındaki Fransa Kupası finali, 27 Mayıs'ta Paris'te Stade de France'ın ev sahipliğinde oynanacak.