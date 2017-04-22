Psg Evinde Rahat

Ligue 1'in lideri Paris Saint Germain bu haftayı da kayıpsız geçti. Maça sahasında hızlı başlayan PSG, rakibi karşısında tempolu oynadı. Beklenen gol 29. dakikada Blaise Matuidi'nin asistinde Edinson Cavani'den geldi. Bu sezona attığı gollerle damga vuran Uruguaylı yıldız, böylece PSG'nin bu sezon oynadığı tüm rakiplerin ağlarını havalandırmış oldu. İlk yarı bu golle 1-0 Paris ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya'da hızlı başlayan Emery'nin öğrencileri, 48. dakikada Di Maria ile farkı ikiye çıkardı ve rahatlamış oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG maçı 2-0 kazandı.



Bu galibiyetle Paris Saint Germain, ligde kaybetmeme serisini 15 maça, galibiyet serisini de 7 maça çıkarmış oldu.



Montpellier 39 puanla 12. sırada kalırken, PSG ise maç fazlası ve 80 puanla liderliğe yükseldi.