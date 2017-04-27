Psg Çok Rahat

Fransa Kupası'nda Paris Saint Germain, evinde Monaco'yu konuk etti. Mücadeleyi PSG 5-0 kazanarak finale uzanan taraf oldu. Başkent temsilcisi finalde Angers takımı ile karşılaşacak.



Ev sahibi takımın gollerini Julian Draxler, Edinson Cavani, Safwan MBae (k.k), Blaise Matuidi ve Marquinhos kaydetti.



Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Monaco maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. PSG ise daha güçlü bir kadro ile rakibinin karşısındaydı.