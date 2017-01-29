Ps4 Pro'da Can Sıkan Sorun!

PS4 jenerasyonuna gelen güncellemeyle karşımıza çıkan PlayStation 4 Pro, bir süredir satışta ve oyun severler tarafından rağbet görüyor. Ancak şu sıralar özellikle yurt dışından gelen haberlere göre, PS4 Pro'da bir hata adından fazlasıyla bahsettirmeye başlamış durumda. Oyun içinde tamamen rastgele zamanlarda ekranın kararmasına neden olan bu hatanın kaynağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak bazı teoriler var...



Sony PlayStation 4 Pro İncelemesi



The Register okurlarından birinin kendi konsolunda yakaladığı bu hata, hemen yukarıdaki videoda kendini gösteriyor. Tomb Raider oyununun 3 dakikalık görüntüsünde, 2 defa kararan ekran, bu hataya PS4 Pro kaynaklı olarak düşüyor.



Şu an için hata ile ilgili PlayStation ekibinden herhangi bir resmi açıklama yok. Ancak bazı potansiyel çözümler üretilmiş durumda. Bunlardan biri PS4 Pro'yu yeniden başlatıp güvenli modda açarak, DRM ayarlarını HDCP 2.2'ten 1.4'e değiştirilmesi yönünde. Hatanın kaynağına ilişkin bir teori ise, donanım tabanlı bir güç koruma modunun devreye girmesiyle HDMI sinyalinin kesilmesi olarak öne sürülüyor. Bakalım Sony, bununla ilgili ne gibi bir açıklama yapacak.