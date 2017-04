Prs Automechanika 2017'de

Otomotiv yan sanayiinin güçlü kuruluşu Profil Sanayi A.Ş, 6-9 Nisan'da Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Automechanika İstanbul 2017'de PRS markası ile pazara sunduğu ön düzen ve süspansiyon parçalarını teşhir etti. Fuarda Profil Sanayi A.Ş'nin özenle hazırlanan standına ziyaretçilerin ilgisi yüksek oldu.



Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Profil Sanayi A.Ş, 3S Kalıp markası ile kalıp ve PRS markasıyla da aftermarket pazarında faaliyet gösteriyor. Dünyadaki birçok OEM ile direk çalışan Profil Sanayi A.Ş, PRS markası ile pazara sunduğu aftermarket ürünlerini, sektörün en prestijli fuarları arasında gösterilen Automechanika İstanbul 2017'de dünyanın önemli otomotiv firmalarının beğenisine sundu.



Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Sezer, Automechanika İstanbul 2017 Fuarı'na sektörün ilgisinin her zaman gibi oldukça yüksek olduğunu söyledi. Sezai Sezer, fuarda toplam 1,217 katılımcının yer aldığını ve Dünyanın dört bir köşesinden 43 bin 874 ziyaretçinin geldiğini söyledi. Fuarın Türk ve Avrupa endüstrilerini bir araya getirdiğini vurgulayan Sezai Sezer, "Profil Sanayi A.Ş olarak, aftermarket pazarındaki markamız olan PRS'nin yeni ürünlerini fuardaki standımızda sergiledik. Yeni iş bağlantılarına kapı aralayacağına inandığımız görüşmeler yaptık. Bu yılki fuarı geçmiş yıllarla kıyasladığımızda çevre ve komşu ülkelerden daha fazla iştirak olduğunu gözlemledik" diye konuştu.



Profil A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Sedat Sezer de, 6 yıl önce PRS Markasıyla girdikleri aftermarket pazarında her geçen yıl daha iddialı hale geldiklerini söyledi. Sedat Sezer, PRS ürünlerinin hem yurt içi hemde yurt dışında tercih edilmeye başladığını belirterek, "2011 yılında aftermarket pazarına giriş yaptık. PRS markasıyla, binek ve hafif ticari araçlar için salıncak kolu, rotil, rot başı, rot mili, Z- rot üretiyoruz. Farklı markaların değişik modelleri için binlerce çeşit ürünümüz var ve sürekli yeni ürünler yapıyoruz. Ürünlerimize ilginin artması bizi daha da cesaretlendiriyor. İstanbul Automechanika Fuarı'nın her geçen yıl daha da çok ilgi görüyor. Firma olarak bu yılki fuarda çok iyi tanıtım gerçekleştirdik. Fuar süresince mevcut müşterilerimizden yeni siparişler geldiği gibi yeni müşterilerle görüşerek siparişler aldık. Verimli bir fuar geçirdik" dedi. - BURSA