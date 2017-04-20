Protesto Edilen Senetler 3 Ayda Yüzde 24 Arttı

– Türkiye genelinde yılın ilk üç aylık döneminde protesto edilen senetlerin tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 3 milyar liraya tırmandı.



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk üç ayında protesto edilen senet sayısı da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.0 artışla 237 bin adete yükseldi.



Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa olurken tutar olarak, protesto edilen senetlerin yüzde 29.8'ini İstanbul, yüzde 8.8'ini Ankara, yüzde 7'sini İzmit, yüzde 5.6'sını İzmir ve yüzde 4.3'ünü Konya oluşturdu.



Tutar olarak senetlerin en az protesto edildiği iller Siirt, Bayburt ve Tunceli oldu. - İstanbul