Protesto Edilen Senet Adeti Ilk Üç Ayda Yüzde 3 Arttı

Türkiye Bankalar Birliği, yılın ilk üç ayında, 237 bin senet protesto edildiğini açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre yılın ilk üç ayında protesto edilen 237 bin adet senedin parasal tutarı 3 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 3 oranında, senet tutarı ise yüzde 24 oranında arttı.



Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği illerde İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa ilk 5 sırayı teşkil etti. Tutar olarak, protesto edilen senetlerin yüzde 29,8'ini İstanbul, yüzde 8,8'ini Ankara, yüzde 7'sini Kocaeli (İzmit), yüzde 5,6'sını İzmir ve yüzde 4,3'ünü Konya oluşturdu. Tutar olarak senetlerin en az protesto edildiği iller Siirt, Bayburt ve Tunceli oldu.



(İHA)