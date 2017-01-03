Proteknik Patlayıcı Maddenin Alım ve Satışıyla İlgili Tedbirler Alındı

Hatay Valiliği mevcut huzur ve sükunet ortamının sürekliliğini sağlamak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla proteknik maddelerin (çatapat, havai fişek, maytap) satışı ve kullanımı ile ilgili olarak alınan tedbirler aldığını duyurdu.



Hatay Valiliği tarafından, 19 Kasım 2015 tarihli 2015/11 sayılı Valilik Genelgesinde çatapat, havai fişek, maytap gibi proteknik maddelerin satış izni bulunmayan Bakkal ve marketlerde satışına izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede Vatandaşlar düğün ve eğlencelerde kullanılmak istenen şenlik ve işaret fişeklerinin mülkü idare amirliğinden izin alınarak kullanabilecek. mülkü amirliğinden izin olmayan kişilere işyeri ve mekan sahibi tarafından izin verilmeyecek.



Hatay Valiliği Tarafından Yayınlanan genelgede proteknik maddelerin, Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan, Atatürk, Cumhuriyet, Harbiye, Kemal Paşa, Uzun Çarşı, Fatih, Ayşe Fitnat Hanım, Gündüz, İnönü, İstiklal, Vilayet, Şükrü Balcı, Saray, Hürriyet, Silahlı Kuvvetler, Mehmet kafadar caddelerinde, Parklar, Hastaneler ve eğitim kurumları yakınlarında şenlik ve işaret fişeklerinin kullanılması yasaklandığı belirtildi. - HATAY