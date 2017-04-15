Propaganda Afişleri Sökülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yarın yapılacak referandum nedeniyle Başkent'teki afiş ve pankartları temizliyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerden oluşturulan 16 afiş toplama ekibi, seçim yasaklarının başladığı saat olan 18.00'den itibaren propaganda afişlerini ve parti bayraklarını toplamaya başladı. Etlik Eski Garajlar bölgesinde seçim afişi temizliği için bir araya gelen ekipler, yasakların başlamasıyla birlikte, propaganda dönemi boyunca cadde ve sokakların çeşitli noktalarına asılan bayrak, flama ve afişleri, bulunduğu Ankara'nın tüm bölgelerine dağıldı.



Çalışma, gece boyunca sürecek



Belediye ekipleri, Ankara'nın her köşesine asılan afiş, bayrak ve flamaları yerinden sökmek için modern ekipmanlar da kullanıyor. Özellikle ağaçlara ve yüksek duvarlara asılan afiş ve bayraklar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kullanılan ve yükseğe çıkabilen sepetlerdeki görevliler tarafından indirildi.



Toplam 32 zabıta ve 78 işçiden oluşan 16 ekip, yoğun çalışmaları sırasında pikap, sepetli iş makinesi, iş makinesi ve kamyonla, yarına kadar Ankara'yı propaganda malzemelerinden arındırarak seçime hazır hale getirecek. - ANKARA