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Promosyonda Üçüncü İmza Garanti Bankası'ndan
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Promosyonda Üçüncü İmza Garanti Bankası'ndan

Emekli promosyonları için üçüncü imza SGK ve Garanti Bankası arasında atıldı.

Promosyonda Üçüncü İmza Garanti Bankası'ndan

Emekli promosyonları için üçüncü imza SGK ve Garanti Bankası arasında atıldı.

Kaynak: Dunya.com

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