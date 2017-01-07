Project Neon: İşte Yeni Windows 10

Microsoft'un bu sene yayınlamayı planladığı bir güncelleme, Windows 10'un arayüzünde fark edilir değişiklikler yapacak ve arayüze bazı animasyonlar ekleyecek. Project Neon olarak bilinen bu güncelleme, işletim sisteminde büyük bir değişiklik yapmayacak ancak Windows 10'un birkaç özelliğinde ince ayarlar yaparak geliştirecek.



Yeni arayüze bakma fırsatı bulan MS Power User'a göre yenilenen arayüzün şu anki hali, Windows 7'nin Aero Glass saydamlık efektlerini kısmen geri getiriyor ve üzerine animasyonlar ekliyor. Değişiklikler basitlik üzerine yoğunlaşsa da, animasyonların basitlik ile çelişip çelişmediğini bekleyip göreceğiz.



Yeniliklerin Windows 10'un görünümünü daha hoş hale getireceği anlaşılıyor. Örneğin "acrylic" adlı işlev, uygulama pencerelerinin ve yan çubukların arka planına bulanıklık efektinin eklenmesine izin veriyor.



Animasyonlara verilen bir örnek ise Groove uygulamasından. Bu uygulamada sayfayı aşağı kaydırdıkça sanatçı resminin küçüldüğünü görüyorsunuz. Fareyi menü öğelerinin üzerinde gezdirdiğinizde, zeminin biraz değiştiğini fark ediyorsunuz. Bunun yanında arayüzün tutarlılık anlamında aşama kaydettiği söyleniyor.



MS Power User animasyonların çok akıcı çalıştığını söylüyor. Yeniliklerin yavaş PC'lerde performansı etkilememesini umuyoruz. Project Neon çalışmaları henüz ilk aşamalarında olduğundan, tüm bu yeniliklerin zaman içinde şekil değiştirme ihtimali var. Güncellemenin Nisan'daki Creators Update'in ardından, ilerleyen aylarda yayınlanması bekleniyor.