Proje Motivasyon Atölyesi

Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Proje Motivasyon Atölyesi

Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Proje Motivasyon Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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