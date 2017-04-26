Proje Motivasyon Atölyesi
Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Proje Motivasyon Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io