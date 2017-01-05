Proje Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği içerisinde düzenlenen"Beyaz Bayrak Projesi" ve "Beslenme Dostu Okullar Projesi" bilgilendirme toplantıları Aydın'ın Nazilli, Efeler ve Söke ilçelerinde yapıldı.



Beyaz Bayrak Projesi" ve "Beslenme Dostu Okullar Projesi" bilgilendirme ve Beslenme Dostu Okul Sertifika Dağıtım Töreni, Aydın'ın Nazilli, Efeler ve Söke ilçelerinde, resmi ve özel okul, kurum müdürlerinin katılımı ile yapıldı.



Yapılan toplantıda, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okullarla" ilgili bilgilendirme yapıldı.



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Obezite ve obeziteyle mücadele ile ilgili sunum yapılırken, Beslenme Dostu okullar programı uygulama kılavuzuyla ilgili, katılımcılara gerekli bilgilendirmeler aktarıldı.



"Beslenme Dostu Okullar"projesi çerçevesinde sertifikaya hak kazanan 18 okul müdürlüğüne, sertifikaları verildi. - AYDIN