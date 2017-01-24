Program Yatırımcının Önünü Açacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cazibe Merkezleri Programı'nın yatırımcının önünü açacağını belirtti.



Palandöken yazılı açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda, programa ilişkin bilgi verdiğini hatırlattı.



Programın, Türkiye adına alınmış çok olumlu bir karar olduğunu vurgulayan Palandöken, tüm yatırımcıların sunulan imkanları iyi değerlendirip, ülke adına fırsata çevirmeleri gerektiğini ifade etti. Programın bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltacağına işaret eden Palandöken, böylece batıya olan göçün ortadan kalkacağını, doğu ve güneydoğu illerine tersine göç sürecinin başlayacağını kaydetti.



Palandöken, programın yatırım yapacaklar için iyi bir fırsat olduğunu ve yatırımcının önünü açacağını ifade ederek, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi çağrısında bulundu.



Cazibe Merkezleri Programı ile 23 ilde 20 milyarlık yatırım yapılacağını ve yaklaşık 115 bin kişinin istihdam edileceğini bildiren Palandöken, "Terörden zarar gören ülkemizde, yeni yatırım programıyla halkımızın ve yatırımcının yüzü yeniden gülecek. Devletin tüm imkanlarının iyi niyetle yatırımcının hizmetine sunulması, bu kaynakların iyi niyetle ve verimli kullanılmasıyla ülkemiz ekonomide yeniden büyüme yönüne girecek." değerlendirmesinde bulundu.