Profesyonel Liglerde 2017-2018 Sezonu Başlangıç Tarihleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde gelecek sezonun başlangıç tarihlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde gelecek sezonun başlangıç tarihlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantısında, profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ise 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak.
Turkcell Süper Kupa müsabakasının nerede oynanacağı ve sezon planlamalarının tamamı önümüzdeki haftalarda açıklanacak. - İSTANBUL
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