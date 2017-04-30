Univerist®Learning Academy Profesyonel Koçluk Seansları ile Koçluğa zaman ayırarak hayatınızı dengede tutun.



Koçluk, kendinizi tanımanızı, yapabileceklerinizi keşfederek potansiyelinizi açığa çıkarmanızı sağlar. Böylece, iş veya özel hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmanızın yolu açılmış olur.



Profesyonel Koçluk Seansları'nın amacı



Koç, danışanını dikkatle, özenle, derinlemesine dinler ve yönlendirici olmayan ucu açık sorularla danışanda yeni bakış açıları ve farkındalıklar meydana getirir. Bireyin kendisini tanımasını, güçlü yönlerini, potansiyelini görmesini, gerçekten ne istediğini anlamasını, kendisini neyin sınırladığını neyin cesaretlendirdiğini farketmesini, bu yönde seçeneklerini belirlemesini, kendisi için en uygun seçeneğe karar vermesini ve bu kararı doğrultusunda faaliyete geçmesini sağlar.



Profesyonel Koçluk Seansları'nın faydaları



Kişinin kendini tanımasını,



- Hedeflerini önceliklendirmesini,



Hedeflerine odaklanmasını,



Motivasyon oluşturmasını,



- Kendi cevaplarına hızlı ulaşmasını sağlar.



Profesyonel Koçluk Seansları'na kimler katılabilir?



- Kendini tanımak isteyenler,



- Hedefi olup hedefe giden adımları organize etmek isteyenler,



-Kararsızlık yaşayanlar,



-İnsan ilişkilerinde rahat olmak isteyenler,



- Herhangi bir kimliğine yatırım yapmak isteyenler,



- Motivasyon sağlamak isteyenler,



-Zamanı verimli kullanmak isteyenler,



Koçluğu deneyimlemek isteyen herkes katılabilir.



Profesyonel Koç Kadronuz kimlerden oluşmaktadır?



"Univerist Profesyonel Koç Kadromuz, en az 128 saatlik, ICF akredite bir eğitim programından geçmiş, o programın tüm gereklerini tamamlamış, en az 100 saat profesyonel pratik deneyimi olan ve bununla birlikte kendi üzerinde ciddi bir şekilde çalışan, sürekli eğitimlerle kendini destekleyen, koçluk yaptığı alanda kendini geliştiren, koçluk prensiplerini yaşam prensipleri haline getirilmiş profesyonel iş ortaklarımızdan oluşmaktadır."



Detaylı Bilgi için: http://www.univerist.com/kadromuz/



Profesyonel Koçlarımızın Çalışma şekli ve genel özellikleri nasıldır?



Koçluk seansları ortalama bir saat (60 Dakika) sürmektedir ve aşağıdaki etik değerlere uymayı yaşam prensipleri haline getirmiş profesyonel koçlardan oluşmaktadır.



Yargısızdır, Objektiftir.



- Nötrdür.



-İyi bir dinleyicidir.



- Tavsiyede bulunmaz.



- Akıl vermez.



- Deneyim paylaşmaz



Çözüm, yol göstermez



Tüm cevapların ve çözümlerin kişinin elinde olduğunu bilir.



- Kişinin içsel kaynaklarını harekete geçirir.



Hedeflerle çalışır.



- Gelecekteki vizyonun oluşmasını sağlar.



- İyi bir yol arkadaşıdır.



- Kişide seçenekler yaratır.



- Kişiyi eyleme geçirir ve takip eder.



Motivasyonun oluşmasını sağlar.



Profesyonel Koçluk Seansları biletini satın aldıktan sonra ne yapmalıyım?



"Univerist Learning Academy kayıt formunu doldurmalısınız. Formu doldurduktan talebiniz doğrultusunda en uygun profesyonel koçumuz sizinle iletişime geçecek ve randevulu bir şekilde seanslara başlayabileceksiniz."



Univerist Profesyonel Koçluk Seansları'na nerelerde katılabilirim?



-Ataşehir



Kozyatağı



Suadiye



- Dragos



- Kartal



Çamlıca



- Buyaka



- Çekmeköy



Gerektiğinde İnteraktif (Online)



Profesyonel koçluk seansları ile ile dünyanın her yerinden katılabilirsiniz.



Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: 0216 706 11 54 veya (532) 767 37 20



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Univerist® Education Company



Mekan Adresi : 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No: 4/2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 01: 59: 00



Kategori : Profesyonel Koçluk Seansları



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır