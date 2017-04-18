Profesyonel Hayatta Yol Bulma Sanatı

Merhabalar, BAU Endüstri Mühendisliği Kulübü olarak yine karşınızdayız. Bu etkinliğimizde ISACA Derneğini tanıyacağız.

Profesyonel Hayatta Yol Bulma Sanatı

Merhabalar, BAU Endüstri Mühendisliği Kulübü olarak yine karşınızdayız. Bu etkinliğimizde ISACA Derneğini tanıyacağız. Nedir bu ISACA derseniz eğer kısaca ISACA Derneğin öncelikli amacı organizasyonların yapısı içerisinde gittikçe daha önemli bir hale gelmeye başlayan bilişim teknolojilerinin denetlenmesine yönelik merkezi bir bilgi kaynağı ve kılavuz oluşturmaktır. 

ISACA ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikte sizleride aramızda görmekten memnun oluruz.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi,D 404

Mekan Adresi : Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Beşiktaş

Başlangıç Saati : 19.04.2017 15: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Profesyonel Hayatta Yol Bulma Sanatı

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Bahçeşehir Üniversitesi, Osmanpaşa, Besiktaş, Beşiktaş, Istanbul, İstanbul, Hayır
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