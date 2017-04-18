Merhabalar, BAU Endüstri Mühendisliği Kulübü olarak yine karşınızdayız. Bu etkinliğimizde ISACA Derneğini tanıyacağız. Nedir bu ISACA derseniz eğer kısaca ISACA Derneğin öncelikli amacı organizasyonların yapısı içerisinde gittikçe daha önemli bir hale gelmeye başlayan bilişim teknolojilerinin denetlenmesine yönelik merkezi bir bilgi kaynağı ve kılavuz oluşturmaktır.



ISACA ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikte sizleride aramızda görmekten memnun oluruz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi,D 404



Mekan Adresi : Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Beşiktaş



Başlangıç Saati : 19.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Profesyonel Hayatta Yol Bulma Sanatı



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır