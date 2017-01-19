Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 Ay 15 Gün Hak...

İSTANBUL / DHA.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 Ay 15 Gün Hak...

İSTANBUL / DHA

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