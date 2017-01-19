IHAAW171812-SPO/19-01-2017
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 19.01.2017 17: 18: 12 TSI
NNNN - İSTANBUL
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 Ay 15 Gün Hak...
IHAAW171812-SPO/19-01-2017 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
IHAAW171812-SPO/19-01-2017
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