"Profesyonel Aşçılığa İlk Adım 4/4'lük Mutfak Eğitimleri", USLA Aşçılık Okulu'nda yeniden sizlerle...



"Yemek tutkunlarına ve profesyonel olarak mutfağa ilk adımını atmak isteyenlere yönelik hazırlanan yarı profesyonel aşçılık eğitimine katılabilir, hem aşçılık hem de pasta ve ekmekçilik alanında teknik ve uygulama becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Konusunda uzman profesyonel eğitmen şefler tarafından hazırlanan program kapsamında temel kesim teknikleri, pişirme teknikleri, kümes hayvanları, dana, kuzu, balık ve deniz ürünleri, baklagiller ve tahıllar, temel ekmekçilik ve pastacılık yer almaktadır. Program 4 hafta boyunca her pazartesi ve çarşamba günü saat 19: 00-23: 00 arasında profesyonel mutfakta gerçekleşecektir.



Katılımcı sayısı minimum 6 maksimum 15 kişi olup, her katılımcı kendi istasyonunda tek kişi olarak çalışacaktır. Katılımcılara USLA aşçı ceketi, önlüğü ve ders kitapçığı verilecektir. Tüm katılımcılar, program sonunda USLA katılım sertifikası alacaktır."



1. Hafta 1. Gün / 9 Ocak 2017 Pazartesi



Temel Kesim Teknikleri: Brunoise - Julienne - Chiffonade



Pişirme Teknikleri: Kuru Pişirme - Sote/Stir-fry - Izgara/Broil - Fırın/Roasting Kızartma - Islak Pişirme - Tıkırdatma - Poşeleme - Buharda Pişirme - Kombinasyon Pişirme - Yahni- Braising



1. Hafta 2. Gün / 11 Ocak 2017 Çarşamba Kümes Hayvanları: Tavuk Açma Teknikleri - Tavuk Suyu - Tavuk Pişirme Teknikleri



Reçete: Bıldırcın Confit (Quail Confit With Cured Lemon)



Potakallı Ördek Göğsü (Duck Breast a l'Orange)



2. Hafta 3. Gün / 16 Ocak 2017 Pazartesi Dana: Bonfile Açma ve Pişirme - Mühürleme ve Basting Kaburga - Braising - Antrikot



Reçete: Paris Usülü Antrikot (L'entrecote de Paris), Tane Karabiber Soslu Bonfile (Pepper Steak), Fırında Dana Kaburga Yahni (Braised Beef Short Rib)



2. Hafta 4. Gün / 18 Ocak 2017 Çarşamba



Kuzu: Kuzu But Açma ve Pişirme - Kuzu Pirzola



Reçete: Bearnaise Soslu Dana Croute



(Roux Beef en Croute with Sauce Bearnaise),



Akdeniz Usülü Barbekü Kuzu Pirzola (Mediterranean BBQ Lamb Chops)



3. Hafta 5. Gün / 23 Ocak 2017 Pazartesi



Balık ve Deniz Ürünleri: Balık Çorbası - Levrek Fileto



Karides Temizleme - Karides Sote



Reçete: Tereyağlı Limon Sosunda Levrek (Seabass with a Lemon Butter Sauce), Tereyağlı Sote Karides (Gambas al Ajillo)



3. Hafta 6. Gün / 25 Ocak 2017 Çarşamba Baklagil ve Tahıl: Taze Makarna - Risotto - Börülce Piyazı



Reçete: Ispanak ve Ricotta Peynirli Ravioli



Börülce Piyazı



Reçete: Ispanak ve Ricotta Peynirli Ravioli (Ravioli di Ricotta e Spinaci al Burro e Salvia), Deniz Mahsüllü Risotto ( Risotto ai Frutti d Mare)



4. Hafta 7. Gün / 30 Ocak 2017 Pazartesi



Ekmekler: Foccacia - Hamburger Ekmeği - Ekşi Mayalı Ekmek



4. Hafta 8.Gün / 01 Şubat 2017 Çarşamba



Tatlılar: Limonlu Tart - Profiteroles - Çikolatalı Fondan