Profesyonel

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor.

Profesyonel

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin süprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi.


Süre: 1 saat 45 dakika


Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Perde: 1 perde


Çeviren: BAŞAR SABUNCU - BİLGE EMİN


Rejisör: IŞIL KASAPOĞLU


Yazan: DUŞAN KOVAÇEVİÇ


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-profesyonel8.html

8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : İKÜ Ataköy Kampüsü

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Kategori : PROFESYONEL

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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