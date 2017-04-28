Profesyonel
Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor.
Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin süprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi.
Süre: 1 saat 45 dakika
Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Perde: 1 perde
Çeviren: BAŞAR SABUNCU - BİLGE EMİN
Rejisör: IŞIL KASAPOĞLU
Yazan: DUŞAN KOVAÇEVİÇ
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-profesyonel8.html
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : İKÜ Ataköy Kampüsü
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00
Kategori : PROFESYONEL
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır