Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin süprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi.





Süre: 1 saat 45 dakika





Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Perde: 1 perde





Çeviren: BAŞAR SABUNCU - BİLGE EMİN





Rejisör: IŞIL KASAPOĞLU





Yazan: DUŞAN KOVAÇEVİÇ





Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-profesyonel8.html



8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : İKÜ Ataköy Kampüsü



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Kategori : PROFESYONEL



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır