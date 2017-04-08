Profesyonel

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor.

Profesyonel

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin süprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi.


Süre: 1 saat 45 dakika


Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Perde: 1 perde


Çeviren: BAŞAR SABUNCU - BİLGE EMİN


Rejisör: IŞIL KASAPOĞLU


Yazan: DUŞAN KOVAÇEVİÇ


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-profesyonel8.html

8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Şinasi Sahnesi

Mekan Adresi : Tunus Cad. 92

Başlangıç Saati : 08.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00

Kategori : PROFESYONEL

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Işıl Kasapoğlu, Başar Sabuncu, Yugoslavya, Istanbul, İstanbul, Sekreter, Edebiyat, Çankaya, Ankara, İroni
sponsored ads