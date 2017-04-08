Profesyonel
Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor.
Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin süprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi.
Süre: 1 saat 45 dakika
Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Perde: 1 perde
Çeviren: BAŞAR SABUNCU - BİLGE EMİN
Rejisör: IŞIL KASAPOĞLU
Yazan: DUŞAN KOVAÇEVİÇ
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-profesyonel8.html
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Şinasi Sahnesi
Mekan Adresi : Tunus Cad. 92
Başlangıç Saati : 08.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00
Kategori : PROFESYONEL
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır