Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin süprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi.





Süre: 1 saat 45 dakika





Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Perde: 1 perde





Çeviren: BAŞAR SABUNCU - BİLGE EMİN





Rejisör: IŞIL KASAPOĞLU





Yazan: DUŞAN KOVAÇEVİÇ





Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-profesyonel8.html



8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Şinasi Sahnesi



Mekan Adresi : Tunus Cad. 92



Başlangıç Saati : 08.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00



Kategori : PROFESYONEL



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır