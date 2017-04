Profesyonel' 7 Sezondur Kapalı Gişe

YILDIZ AKTAŞ - İstanbul Devlet Tiyatrosunca 7 sezondur kapalı gişe oynanan "Profesyonel", 523 temsilde 172 bin 95 izleyicinin beğenisine sunuldu.



Sırp yazar Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı oyunu, Işıl Kasapoğlu yönetiyor. Oyunda, emekli edilmesinin ardından taksi şoförlüğü yapmaya başlayan eski polis memuru "Luka Laban"a Bülent Emin Yarar, dönemin entelektüeli ve yayınevi müdürü yazar "Teodor Teya"ya ise Yetkin Dikinciler hayat veriyor.



Ankara turnesindeki oyun hakkında AA muhabirine bilgi veren Dikinciler, eserin, samimi bir insan hikayesini anlattığını ve herkesin kalbine dokunduğu ifade etti.



Ön yargısız her izleyicinin oyunda kendinden bir şeyler bulduğunu belirten Dikinciler, "Prömiyer yaptığımız günden beri de ne mutlu ki oyun seyircinin ilgisine mazhar oldu. Gerek İstanbul gerek Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışında sahnelemeye devam ediyoruz." ifadelerini kulandı.



Sahnede, başka bir yere taşınamayacak bir deneyimin yaşandığına işaret eden Dikinciler, tiyatroda, efektler kullanılmadan hikayelerin en yalın haliyle anlatılmaya çalışıldığını söyledi.



Bu yalınlığa yaşamda da çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dikinciler, "Tiyatroya gelen herkes, kendine dair olanın yalınlığında zenginleşiyor. Diğerleri biraz daha illüzyona dönmeye başlıyor. Görsellerle, animasyonlarla, aksiyonlarla etkiliyoruz ama iç aksiyon ne oluyor? Dışarıda büyük cümleler kurduğunuzda içerideki sesi bastırmış oluyorsunuz. Tiyatro en çok da seyirciyi o içindeki sese yaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Satışa çıktığında biletlerin anında tükendiği, bunun da seyircinin tiyatroya ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirten Dikinciler, tiyatronun varlığının değil, nasıl daha güzel, iyi yapılacağı ve daha çok seyirciye ulaşılacağının tartışılması gerektiğini ifade etti.



"Oyun herkese dokunuyor"



Bülent Emin Yarar ise oyunu sahnelemek için neredeyse ülkenin her yerine gittiklerini ve tüm illerde aynı ilgiyle karşılaştıklarını anlattı.



Şartlardan dolayı ödenekli tiyatroların gidemediği yerlerde bulunmaya çalıştıklarını belirten Yarar, turneye gittiklerinde İstanbul'daki seyircinin kendilerine sitem ettiğini söyledi.



Oyunda iki insan arasındaki çelişkiler ve birleşmelerin yansıtıldığını ifade eden Yarar, "Oyun herkese dokunuyor, oyundan bir cümleyi çıkaramıyorsunuz. Oyunun tamamına sadık kaldık. Her cümlesi herkese değiyor. Herhalde başarısı da buradan geliyor. Yazar koca bir dünyayı 4 kişiyle anlatmış. Bu çok büyük bir başarı. Biz de onun hakkını vermeye çalışıyoruz." dedi.



Geçen günlerde oyunu sahnelerken elektriklerin kesildiğini ve seyircilerin telefonlarının ışıklarını açarak temsile devam etmelerini sağladığını dile getiren Yarar, bunun kendileri için çok özel olduğunu vurguladı. Yarar, tiyatro sahnesinden başka hiçbir yerde böyle bir manzaranın yaşanamayacağını kaydetti.



Ödenekli tiyatrolar sayesinde insanların 10 liraya tiyatro izleme şansına sahip olduğuna dikkati çeken Yarar, William Shakespeare'in "Hamlet" oyununda "Tiyatronun asıl amacı nedir? Dünyaya bir ayna tutmak, iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek, çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymaktır." dediğini anlattı.