Profesör, Yunusları Vurduğu İddia Edilen Balıkçıları Fotoğraflayıp İhbar Etti

Zonguldak'ta kuş türleriyle ilgili çalışma yapan BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Çaycuma'nın Filyos beldesinde sahilde silahla vurulan 6 yunus balığını fark etti. Balıkları vurduğu iddia edilen balıkçıları; ellerindeki silahlarla fotoğraflarını çeken Sözen, durumu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne ihbar etti. Fotoğrafları inceleyen ekipler konu hakkında soruşturma başlattı.



Prof. Dr. Mustafa Sözen, kuş cenneti olarak bilinen Çaycuma'nın Filyos beldesinde kuş fotoğrafları çekerken sahilden gelen silah seslerini fark etti. Bunun üzerine sahile giden Sözen ve arkadaşları silahla vurulmuş yunus balıklarını fark etti. Önce ölü yunus balıklarının fotoğraflarını çeken Sözen, ardından balıkları vurduğu ileri sürülen balıkçıların da ellerindeki silahlarla birlikte fotoğraflarını çekti.



Sözen, çektiği fotoğrafları da Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne götürerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine müdürlük yetkilileri fotoğrafları incelemeye aldı. Balıkları vurduğu iddia edilen kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.



Yaşananları anlatan Prof. Dr. Mustafa Sözen, "Balıklar bu dönemde kıyılara çok yaklaşıyor. Filyos'ta fotoğraf çekerken silah sesleri geliyordu. Daha sonra baktığımızda balıkçıların teknelerden silahlarla indiklerini fark ettik. O sırada sahile vurmuş ölü yunus balıkları tespit ettik" dedi. - ZONGULDAK