Profen Konya Uydu Yer İstasyonu Toplantısı'nın Ne Gibi Kazanımları Oldu?

Next & Nextstar Fabrika Müdürü Fikret Okşen, Profen Konya Uydu Yer İstasyonu Toplantısı'nın ne gibi kazanımları olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Tüm bunların Türkiye'yi ve sektörü ileri götürecek yatırımlar olduğunu belirten Okşen, "Çok başarılı bir organizasyon oldu. Profen'in çok değerli katkısı var. Biz zaman zaman böyle toplantılar yapıyoruz fakat burada katılım çok iyi düzeydeydi. Hem davetlilerin %100 iştirak etmesi hem de çok değerli katılımcıların olması, gerek öğretim görevlilerinin gerek Türksat Genel Müdürü Sayın Cenk Şen ve diğer konuklar.. Herkes mesleğinde, çalıştığı sektörde lider konumda ve çok tecrübeli kişilerdi. O açıdan çok faydalı bir toplantıydı" dedi.