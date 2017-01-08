Profen Konya Uydu Yer İstasyonu Toplantısı Katılımcılara Nasıl Bir Fayda Sağladı?

Profen CEO'su Önder Havuzlu, Konya Uydu Yer İstasyonu Toplantısının katılımcılara nasıl bir fayda sağladığını Wise TV'ye anlattı.



Teknoloji anlamında diğer ülkelerden geri kaldığımızı ve bu açığı en kısa sürede kapatmamız gerektiğini belirten Havuzlu,"uluslararası bir müşterimizle uzun süreli anlaşmalı olarak başlatmış olduğumuz veri merkezi projemiz için bilişim sektörünün önde gelen firmalarını ağırlıyoruz Konya'da. Bildiğiniz gibi Türkiye'de çok hızlı gelişmeler oluyor. Maalesef ülkemizin hakkettiği konumu elde etmesi için gerekli olan çalışmaları geç yapmaya başladığımızdan gelişmiş ülkelerle bu konuda mesafe oluştuğunu ve bunu çok hızlı bir şekilde kapatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu toplantıya ev sahipliği yaparken bu ideallerimizle kurumlarımızı Konya'da misafir etmiş olduk" dedi.