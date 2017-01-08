Profen Konya Uydu Yer İstasyonu'nun Uydu Haberleşme Sektörüne Katkısı Ne Olacak?

Profen CEO'su İlgar Aliyev, Profen Konya Uydu Yer İstasyonu'nun uydu haberleşme sektörüne katkısının ne olacağını Wise TV'ye anlattı.



Aliyev uluslararası bir ortaklıkla gerçekleşen proje için, "Buraya yapmış olduğumuz 15 milyar $ yatırım bizim uzun süre İngiliz Uydu Operatörü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ortaya çıktı. Genelde uluslararası uydu operatörleri yabancı ülkelere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Biz burada böyle bir faaliyetimizin olduğunu gösterdik onlara. Bu binada görmüş olduğunuz her şey Profen ekibiyle yapılan bir çalışmadır. Yatırımın büyük çoğunluğu yine firmamız tarafından yapılmıştır. Son zamanların önde gelen daha uygun fiyat avantajlı KA Bant uydu hizmetlerini daha uygun bir çözümle sunmaya yarayan bir hizmettir" diyerek sisteme dair bilgiler paylaştı.