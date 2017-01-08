Profen Konya Uydu Yer İstasyonu'nun Sektör Açısından Önemi Nedir?

KYOS Telekomünikasyon Genel Müdür Yardımcısı Kamil Yüksel, Profen Konya Uydu Yer İstasyonu'nun sektör açısından önemini Wise TV ile paylaştı.



Yüksel, bu projenin öncü nitelikler taşıdığının altını çizerek, "Buradaki tesis Profen'in Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirdiği ve özel sektöre hizmet veren, özel sektör tarafından sahip olunan ilk uydu yer istasyonu olması sebebiyle kritik öneme sahip. Profen bu tesisi uzun dönem kiralama yöntemiyle İngiliz uydu operatörü Avanti ile 15 senelik ve +15 sene opsiyonlu olmak üzere kiralamış durumda. Bu şuanda Türkiye üzerinde uydu hizmeti veren diğer operatörler için de öncü görevi görüyor. İleride yapılacak olan yatırımların yapılabilmesi için gereklilikleri tespit etmesi sebebiyle bu tesisin hem yapım süreci hem karar alma sürecinde Profen büyük bir rol oynamış durumda. Hem uluslararası yatırımcılara hem yerli yatırımcılara hem de kamudaki düzenleyici kurumlara yol gösterecek ve rehber olacak bir takım özellikler ihtiva ediyor. Yaklaşık 1,5-2 senelik bir proje. Profen burada edindiği tecrübelerle yerli yatırımcı olarak teknik anlamda, uluslararası düzeyde üst teknolojiler olarak bilinen bu alanda kendisini kanıtlamış durumda. Bu tesis birebir Profen'in bu alanda edindiği tecrübeleri gözler önüne seriyor. Profen'in amacı kendisi ve uluslararası müşteriler için yatırımlara devam etmek. Hem de sıklıkla gündemde olan veri merkezleri olsun, uydu yer istasyonları olsun bu konularda diğer yatırımcılara hizmet vermek. Bu anlamda dışarıdan getirilecek hizmetlere artık gerek kalmadığını, kendi kaynaklarıyla kendi personeliyle bu işin yapabileceğini kanıtlamış oldu" dedi.