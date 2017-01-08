Profen Konya Uydu Yer İstasyonu'nun Özellikleri Nelerdir?

KYOS Telekomünikasyon Genel Müdür Yardımcısı Kamil Yüksel, Profen Konya Uydu Yer İstasyonu'nun özelliklerini Wise TV'ye anlattı.



Yüksel Profen Teknoloji Kampüsü olarak adlandırılan istasyon için, "İçinde veri merkezi, uydu yer istasyonu gibi birimleri olan ve gelecekte de yine ilave veri merkezleri ve yer istasyonlarıyla doldurmayı planladığımız bir kampüs. Şuanda 5000 metrekare üzerine oturan bir teknoloji binası var. Bu binanın içinde veri merkezi ve uydu istasyonunu, teknik birimleri, personelinin çalıştığı ofis alanları ve dinlenme alanları gibi bölümler var. ve uydu yer istasyonunun ayrılmaz bir parçası olan 9 metrelik bir KA Bant teknolojisiyle veri iletişimi yapan uydu antenimiz mevcut. Bu saha hem ofis alanları hem teknik alan olarak ana binamız. Burada hem operasyon işlemleri hem de uydu iletişimini kontrol işlemleri yapılıyor. Ayrıca bu binadan 25 km uzakta yedek sahamız var. Bu saha hava şartları ve bir takım teknik ihtiyaçlar sebebiyle iletişimin kesintisiz olabilmesi amacıyla insansız olarak çalışan ve uzaktan 7/24 kontrol ve gözetlemesi yapılan bir binamız daha var. Yine orada da 9 metrelik KA Bant anteni ve teknik bina var. Sistem 7/24 kesintisiz bu antenleri kullanarak hizmet veriyor" diyerek istasyonun tüm teknik yapısını anlattı.