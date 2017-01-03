Prof. Kaska, Paü Rektörlüğüne Aday Olduğunu Açıkladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, rektörlüğe aday olduğunu açıkladı.



Prof. Kaska, Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, çalışma alanıyla ilgili konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde oluşturulan Bilim Komisyonlarında görev yaptığını belirtti.



Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne 20 projeyle aday olduğunu ifade eden Kaska, şunları söyledi:



"Devletimin imkanları olmasaydı belki de şimdi köyümde sadece çiftçilik yapabilecektim. Bu nedenle, devletimin ve milletimin her daim hizmetindeyim. Memleket sevdalısı bir Denizlili olarak PAÜ'de 1993 yılından bu yana çalışmaktayım. Devletimin bugüne kadar bana yaptığı yatırımı, üniversiteme en üst düzeyde hizmet ederek geri ödemek ve bilimsel birikimimi başta üniversitem olmak üzere bölgemize ve ülkemize aktarmak arzusundayım. Bu ülkenin her bireyinin, imkan verildiğinde başarıların en güzelini yakalayabileceğini göstermek ve şimdiye kadar edindiğim deneyimleri aktarmak için rektörlüğe aday oldum. Çözüm odaklı, pratik düşünen ve ekip çalışmasının önemine inanan bir akademisyen olarak bu görevi üstlenmek istememdeki diğer sebep de edindiğim bilimsel birikim ile ulusal ve uluslararası 40'ın üzerinde proje tecrübemle üniversitemizi layık olduğu yere çıkaracağıma olan inancım tamdır."