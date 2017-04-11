Prof. Dr. Ramazan Topsakal Açıklaması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, kalp damar hastalıklarının hem dünyada, hem Türkiye'de en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu söyledi.



12-16 Nisan Kalp Damar Hastalıkları Haftası dolayısıyla açıklama yapan Prof. Dr. Ramazan Topsakal, her bölgenin kalp damar hastalıklarını ilgilendirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Topsakal, "Örneğin, beyni besleyen damarların hastalığı, böbrekleri besleyen damarların hastalığı, kol ve bacakları besleyen damarların hastalığı, kalbi besleyen damarların hastalığı, bütün bunlara kalp damar hastalığı diyoruz" dedi.



Bu yılki kalp haftasındaki sloganlarının 'Kalbinizi Koruyun Çünkü İçinde Sevdikleriniz Var' olduğunu belirten Prof. Dr. Topsakal, hafta boyunca halkı kalp damar hastalıkları ve bundan korunmanın yollarının anlatmaya çalışacaklarını kaydetti.



Prof. Dr. Topsakal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kalbimizi korumak için kalp damar hastalığı yapan faktörlerden uzak durmalıyız. Bunların başında sigara geliyor. Kalbimizi korumak için sigaradan uzak durmalıyız. Daha sonra kan basıncının yükselmemesi, yani hipertansiyon hastası olmamak için tuzdan uzak durmalıyız. İnsanlarımız normalde yedikleri yemekleri tuzsuz yediklerini söylüyorlar. Halbuki ülkemizde ve bölgemizde tuz tüketim oranları çok yüksek. Örneğin, ev salçası kullanan kişiler salçanın bozulmaması için salçaya çok fazla tuz atıyorlar. Dolayısıyla salçalı bir yemek, hiç tuz atmadan bile tuzlu oluyor. Tuz kullanımının artması hipertansiyona neden olur. Hipertansiyon ise başta kalp olmak üzere, böbrek, beyin gibi birçok organa zarar verir. Bundan dolayı kalbimizi korumak için tuzu az tüketmeye özen göstermeliyiz."



Günde En Az Yarım Saat Tempolu Yürüyüş



Kalp damar hastalıklarından korunmak için yaşam tarzının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Topsakal, "Hareketli bir yaşam tarzına sahip olmalı ve günde en az yarım saat tempolu yürüyüş yapmalıyız. Gün içerisinde temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi egzersiz de yapmalıyız. Çünkü egzersiz sadece kalbin değil bütün organların dostudur. Sonrasında beslenmemize dikkat etmeliyiz. Şimdi yaz geliyor. Herkes mangallarını alıp mesire alanlarına gidecek. Tabi ki mangal tüketeceğiz, fakat her şeyi dengeli şekilde tüketeceğiz. İhtiyacımızdan fazla gıda almamaya özen göstermeliyiz. Aynı zamanda şeker hastası olmamak için de yediklerimize dikkat edip, egzersizlerimizi yapmamız gerekir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ