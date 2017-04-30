Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Yozgat'ta Konferans Verdi

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kadim Söyleşiler' programının bu ay ki konuğu Prof. Dr. Ramazan Ayvallı oldu.



Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa konuk olan İhlas Vakfı Başdanışmanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'nın yanı sıra Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcıları Talip Karslıoğlu ve Şahin Kılınçaslan ile vatandaşlar katıldı.



Gıybet, kul hakkı, adalet gibi konular üzerinde konferans veren Prof. Dr. Ayvallı, hadis ve örneklerle katılımcıların merak ettiği soruları yanıtladı.



Yozgat ile hukukunun çok eskilere dayandığını söyleyen Prof. Dr. Ayvallı, 2 sene boyunca Yozgat'ta görev yaptığını açıkladı. Ayvallı,"Benim hayatımın en mühim seneleri Yozgat'ta geçti. Yozgat'ı ve Yozgatlıları çok seviyorum. 1980'li yıllardaki Yozgat ile şimdiki Yozgat arasında çok fark var. Belediye Başkanımız ve yardımcıları Yozgat'a hizmet eden kıymetli insanlar. Onlar için dualarımızı artırıyoruz" dedi. - YOZGAT