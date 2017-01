Prof. Dr. Öztek: "Kıbrıs Meselesi Büyük Amerikan Projesinin Bir Parçasıdır"

Kıbrıs görüşmelerinde Rum'ların Türk'lere teklif ettiği haritanın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini açıklayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya destek veren Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.Dr. İbrahim Öztek, "Görevimiz devletçe, milletçe, tüm kurumlarımızla, tüm örgütlerimizle Sayın Mustafa Akıncı'ya destek olmaktır" dedi.



Kıbrıs görüşmeleri ilgili değerlendirmelerde bulunan Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.Dr. İbrahim Öztek, "Kıbrıs'la ilgili Rum haritalarına bir göz at. İstekleri Kıbrıs'ın Sevr'idir. Girne ve çevresi ile yetinin diyorlar. Karpaz'ın Ruma verildiğini düşünün. O zaman Karpaz'ın kuzeyi de Kıbrıs'ın güneyinde olduğu gibi Rumlarca parsellenecek ve Rumların kara suları Mersin'e dayanacak. Kıyılarımızda Rumların izni verdiği Amerikan şirketleri petrol çıkartacak. Böylece Rum, Mısır, Lübnan ve İsrail, çıkardıkları gazı petrolü, Amerika'nın Rojova koridoru ile oluşturacağı yeni enerji arterleri ve platformları ile Suriye'nin kuzeyinden dünyaya pazarlayacaklar. Türkiye'yi de bu arada dışlamış olacaklar. Görevimiz devletçe, milletçe, tüm kurumlarımızla, tüm örgütlerimizle Sayın Mustafa Akıncı'ya destek olmaktır" ifadelerini kaydetti.



"Kıbrıs meselesi Büyük Amerikan Projesinin bir parçasıdır"



Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.Dr. İbrahim Öztek "Türkler Kıbrıs'ta 43 yıldır mücadele vermektedir. Geçmişte Rumların Türklere katliam girişimleri her iki halkın birlikte yaşayamayacağını göstermiştir. Ayrıca bu iki toplumun ayrı milliyet, ayrı kültür ve dine sahip olmaları da bundan böyle daha da önem kazanacaktır. Ülkeleri bölmekten yana olan batının ille de birleşin ısrarları, ada Türk'lerini asimileye yöneliktir. Kıbrıs meselesi Büyük Amerikan Projesinin bir parçasıdır. Çok özel stratejik ortağımız bizi, bir tarafta PKK ile kandırırken, diğer tarafta Rum'larla kandırıyor. Eğer, birlikte bir devlet oluşturulacaksa, toprak ve nüfus dağılımına bakılmaksızın her konuda eşit, güvenli, hak, adalet ve insanca yaşamanın garanti edildiği iki kesimli bir sistem çerçevesinde olmalıdır" dedi. - İSTANBUL