Kalp yetmezliği sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ve "Hocaların hocası" olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Okay, son yolculuğuna uğurlandı.



Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Okay'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



Cenaze namazının ardından açıklamada bulunan Avcı, "Sevgili hocamıza ve diğer cenazelerimize Allah rahmet eylesin ve mekanları cennet olsun. Orhan Hocamız hem yetiştirdiği talebeleri hem bıraktığı eserleriyle rahmet ve minnetle anılacak." dedi.



Okay'ın, Erzurum'da başlayan ve sonra İstanbul'da devam eden ilim hayatında çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini anlatan Avcı, "Bugün edebiyat fakültelerindeki hocaların birçoğu Orhan Hoca'nın öğrencisidir. Dolayısıyla onun sadaka-i cariyesi sürüp gidecektir. Amel defterinin kapanmamasına sebep olacak eserleri, onu hep hayırla hatırlamamızı sağlayacak." şeklinde konuştu.



Bakan Avcı, Okay'ın ailesine, sevenlerine, akademi ve edebiyat camiasına başsağlığı diledi.



Prof. Dr. Orhan Okay'ın cenazesi, Topkapı Çamlık Mezarlığına defnedildi.



Orhan Okay'ın öz geçmişi



İstanbul'da 1931'de dünyaya gelen Orhan Okay, 1955'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirerek öğretmen oldu. Okay, 1963'te doktor unvanı alırken, 1975'te doçent, 1988'de profesör oldu. Okay, 1996'da emekli olup Fatih Üniversitesinde öğretim üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak çalışmaya başladı.



İlk yazısı 1953'te Türk Sanatı'nda yayımlanan Okay'ın daha sonra İstanbul, Hareket Türk Dili, Türk Edebiyatı, Dergah, Milli Kültür, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Zaman'ın da aralarında bulunduğu dergi ve gazetelerde yazıları yayımlandı.



Orhan Okay, kariyeri boyunca Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Kültür Adamı Ödülü" ve "Eleştiri Ödülü", Kombassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri kapsamında "Edebiyat Ödülü" ve TMKV İnceleme Ödülü'nün sahibi oldu.



Okay'ın, "Sanat ve Hayat", "Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti", "Abdülhak Hamid'in Romantizmi", "Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithad Efendi", "Hüsn ü Aşk, Şeyh Galip", "Ahmet Haşim'in Şiirlerinin Sembolizm Açısından Yorumu", "Safahat, Mehmet Akif Ersoy", "Edebiyat ve Sanat Yazıları", "Mehmet Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi", "Ahmet Hamdi Tanpınar", "Bir Başka İstanbul" gibi çok sayıda eseri bulunuyor.