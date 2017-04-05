Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri" Sahiplerini Buldu

İSTANBUL (AA) – Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.



Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, "Savaş Değil Barış, Çatışma Değil Diyalog" mottosuyla bu yıl ilki gerçekleştirilen törende konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, programdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Böyle bir ödül töreninin tertip edilmesi takdire şayandır. Çünkü Erbakan Hocamız siyasi kimliğiyle, mühendisliğiyle ve ekonomiye yaklaşımıyla öne çıkıyor ama Erbakan Hocamız bize yeni bir medeniyet anlayışı sundu. Daha doğrusu eski değerlerimizi bugüne sunarak nasıl yaşayacağımız konusundaki prensipleri anlattı. Erbakan Hocamızla 40 seneyi beraber geçirmiş olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum." dedi.



Erbakan Ödülleri Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, "Sanat" kategorisinde Doç. Dr. Süleyman Erguner, "Düşünce-Edebiyat" kategorisinde Suriyeli mütefekkir Cevdet Said, "Medya" kategorisinde televizyon programcısı Cem Seymen, "Bilim" kategorisinde Özdemir Bayraktar, "Spor" kategorisinde işitme engelli kayak sporcusu Ayşe Kader Yavuz ödüle layık görüldü. Onur Ödülü ise eski siyasetçi Süleyman Arif Emre'ye verildi.



Ayşe Kader Yavuz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, engelli olmanın başarıya mani olmadığını belirterek, mevcut engelinin Allah'tan geldiğine inanan bir insan olarak çabaladığını, pes etmediğini, dünya üçüncülüğüne kadar pek çok başarıyı elde ettiğini aktararak, "Şanlı bayrağımızı yurt dışında dalgalandıracağıma söz vermiştim ve başardım." diye konuştu.



Törene Necmettin Erbakan'ın kardeşleri Kemalettin Erbakan ile Sabri Erbakan, çok sayıda diplomat, siyasetçi ve STK temsilcisi katıldı.