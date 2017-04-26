Prof. Dr. Kemal Yelekçi'den Aşkın Kimyası Semineri

KADİR Has Üniversitesi Biyoinformatik Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Yelekçi 'Aşkın Kimyası' isimli seminerde öğrenci ve akademisyenlerle buluştu.



Daha önce aşkın kimyasını anlattığı seminerinin çok fazla talep gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Kemal Yelekçi, "Herkesin ilgisini çeken bir konu" dedi.



Seminerde neler konuşulduğuna değinen Yelekçi, şunları söyledi:



"Niye aşık oluyoruz? Nasıl aşık oluyoruz? Vücudumuzda aşık olurken hangi kimyasallar bizi etkiliyor? Bunların kontrolü bizi nasıl aşk serüvenine sürüklüyor? Aşk ne kadar sürer? Böyle bir süre var mıdır? Birden fazla kişiye aynı anda aşık olunur mu? Aynı kişiye birden fazla kez aşık olabilir miyiz? sorularını tartışıyoruz. Daha çok beynimizdeki sevgi, aşk duygularını yönlendiren kimyasallar üzerinde duracağız."



Sevgi, aşk gibi duyguların vücuttaki bazı kimyasallara bağlı olarak meydana geldiğini söyleyen Yelekçi, bu kimyasalların harekete geçebilmesinin doğru zaman, doğru mekan ve doğru etkileşime bağlı olduğunu, yani vücuda sonradan transfer edilemediğini, edilse dahi beynin süzgecinden sızarak faaliyete geçemeyeceğini anlattı.



Seminerde eğlenceli anlar yaşanırken ilginç sorular da konukları güldürdü.



