Prof. Dr. Kavukçu, Terör Ile Şiddeti Dondurdu

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, son zamanlarda gündemden düşmeyen terör ile şiddeti dondurdu. Türkiye'nin değişik illerinde, farklı mekanlarda ve Atatürk Üniversitesi kampüsünde bugüne kadar yaptığı birçok sanat eseri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu kez Kombinadan satın aldığı büyük ve küçükbaş hayvanların sakatatları 2 metreküplük demir düzeneğe yerleştirdi. Ardından hayvan ayakları, yüreği, böbreği, ciğerleri gibi sakatatlarını hortumla sulayan Prof. Dr. Kavukçu, bir anlamda terör ve şiddeti dondurdu. 'Şiddeti düşünmek-2' çalışmasıyla ülkenin gündeminde bulunan terör ve şiddete dikkat çekmek istediğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, törer ile şiddetin etki alanında fiziksel ve ruhsal yıkım algısı bulunduğunu belirtti. Parçalanmış organların terörün ve şiddetin hedefindeki kadına, çocuğa, hayvanlara, doğaya şiddeti farklı bir dille anlatmayı hedef aldığına işaret eden Prof. Dr. Mehmet Kavukçu çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Enstalasyon, demir bir konstrüksiyon içinde yer alan hayvan organlarını buz kristalleri ile kaplanarak oluşturulan etki alanı ile terör ve şiddete tepki içerikli bir çalışmadır. Şiddet algısını en güçlü göndermesi olan parçalanmış hayvan organlarını şiddeti,ölümü çaresizliği en etkili dille anlatan kış ve soğuk etkisindeki bir kurguda yer alması, teröre tepkiyi arttırmayı hedeflemektedir. Ülkemizi ve Dünyamızı saran terör ve şiddetin, insan ve doğayı yakıp-yıkıcı bir etki ile sarmasına dikkat çekip, ulusal ve uluslararası alanlarda tepki göstermek, bilim ve sanat adamlığının yanı sıra en önemli insani bir görev olduğu bilincini güçlendirmektir."