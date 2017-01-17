Prof.dr. Kavukçu, Terör ile Şiddeti 'Dondurdu'

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Kavukçu, son dönemde gündemden düşmeyen terör ile şiddete dikkat çekmek için aldığı sakatatları astıktan sonra üzerlerine su sıkarak dondurucu havada buz tutmalarını sağladı.



Türkiye'nin değişik illerinde, farklı mekanlarda ve Atatürk Üniversitesi Kampusu'nde bugüne kadar yaptığı birçok sanat eseri ile adından söz ettiren Prof.Dr. Mehmet Kavukçu, kombinadan satın aldığı büyük ve küçükbaş hayvanların sakatatlarını 2 metreküplük demir düzeneğe yerleştirdi. Ardından hayvan ayakları, yüreği, böbreği, ciğerleri gibi sakatatlarını hortumla sulayan Prof.Dr. Kavukçu, dondurucu havada bunların buz tutmasını sağlayarak bir anlamda terör ve şiddeti dondurduğunu söyledi.



'Şiddeti düşünmek-2' adını verdiği bu çalışmasıyla Türkiye'nin gündeminde bulunan terör ve şiddete dikkat çekmek istediğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, törer ile şiddetin etki alanında fiziksel ve ruhsal yıkım algısı bulunduğunu belirtti. Parçalanmış organların, terörve şiddetin hedefindeki kadın, çocukların yanı sıra, hayvanlara ve doğaya şiddeti farklı bir dille anlatmayı hedef aldığını ifade eden Prof.Dr. Mehmet Kavukçu şunları söyledi:



"Enstalasyon, demir bir konstrüksiyon içinde yer alan hayvan organlarını buz kristalleri ile kaplanarak oluşturulan etki alanı ile terör ve şiddete tepki içerikli bir çalışmadır. Şiddet algısını en güçlü göndermesi olan parçalanmış hayvan organlarını şiddeti,ölümü çaresizliği en etkili dille anlatan kış ve soğuk etkisindeki bir kurguda yer alması, teröre tepkiyi arttırmayı hedeflemektedir. Ülkemizi ve Dünyamızı saran terör ve şiddetin, insan ve doğayı yakıp-yıkıcı bir etki ile sarmasına dikkat çekip, ulusal ve uluslararası alanlarda tepki göstermek, bilim ve sanat adamlığının yanı sıra en önemli insani bir görev olduğu bilincini güçlendirmektir."



- Erzurum