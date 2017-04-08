Prof.dr. İnanç: Kanserde Farkındalık Hayat Kurtarır

NUH Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Neriman İnanç, kanserden korunmada sağlıklı yaşam biçimi ve erken tanının önemli olduğunu söyledi.



Dünya Kanser Haftası nedeniyle açıklama yapan Prof.Dr. Neriman İnanç, kanserin dünyada hem de Türkiye'de önemli bir toplum sağlığı sorun oluşturduğunu belirterek, "Ancak, artık kanserin kontrol edilebilir bir hastalık olduğu bilinmektedir" dedi. Prof.Dr. Neriman İnanç yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Bugün kanser konusunda en önemli kontrol stratejisi, korunma ve erken teşhistir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümlerin engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alındığında korunmanın önemi daha da artmaktadır. Kanser sadece genetik yatkınlıkla açıklanabilen bir hastalık değildir. Yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise, genetik faktörlere bağlı oluşabilir. Başta sigara kullanımı olmak üzere beslenme, obezite, yaşanılan çevre şartları, hareketsizlik gibi birçok faktör ile ilişkilidir. Yaygın kanser türlerinin en az 3'te 1'i daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebilir ve sigaradan uzak kalma ile bu rakam yüzde 50'ye ulaşabilir."



- Kayseri