Prof. Dr. Gürgün'den Tedavi Olan Çocuklara Bayram Morali

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası sebebiyle tedavi gören çocuklarla bir araya gelen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, "Bir çocuğun bir anlık gülümsemesi dünyaya bedel. Bunu başarabildiysek ne mutlu bize" dedi.



Prof. Dr. Cemil Gürgün ve hastane yönetimi tedavi gören çocuklarla tek tek ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler vererek çocukların mutluluklarına ortak oldu. Hastane yönetimiyle birlikte gerçekleştirilen kutlamada, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi ve Fizik Tedavi Engelli Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören çocuklara hediyeler verildi. Prof. Dr. Gürgün, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada eşi benzeri olmayan, çocuklara armağan edilmiş bir milli gündür. Bizler de bu günün anlamına uygun olarak, bayramı asıl sahipleriyle birlikte kutlamak istedik. Hastanemizde yatan çocukların zor günlerinde onlara destek olmak, dertlerini dinlemek, bir nebze de olsa sıkıntılarını unutturmak istedik. Ege Üniversitesi Hastanesi olarak, hizmetlerimizin ve tedavilerimizin kalitesini arttırarak aslında her gün çocuklarımızın yanındayız. Ama bugün dayanışmayı bir düzey daha üste çıkartmaya çalıştık. Bir çocuğun bir anlık gülümsemesi dünyaya bedel. Bunu başarabildiysek ne mutlu bize" dedi. - İZMİR